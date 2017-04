Kas sul lapsi ka on? Aga kas sul naisi on? Miks sul on käe peal tätoveeringud? Teleshow «Väikesed hiiglased» külaliskohtunik Tanel Padar seisis silmitsi otsekoheste küsimustega, kui minitalentidele anti võimalus küsida kõike, mida nad teada tahtsid. Saatejuht Tambet Tuisule tõdes Padar hiljem, et ei osanud sellisteks küsimusteks valmis olla.