Video! Esimesed maksimumpuktid! Margarethi ja Koit Toome duett tõi kestva ovatsiooni

Teleshow «Väikesed hiiglased» kuuendas saates anti välja esimesed kümme punkti, kui 9-aastane Margareth ja Koit Toome esitasid maailmakuulsa hiti «I’ll Be There». Sõnadega polnu kitsid ükski kohtunik.

«Ma saan aru, et sa oled 9-aastane väike Eesti tüdruk. Aga su sees oleks nagu suur mustanahaline naine. See on kõige parem kompliment, mis ma oskan teha,» teatas esituse peale Evelin Võigemast. Jüri Nael pani omakorda Koit Toomele südamele, et laulja vastutada on edaspidi see, et Margarethil hästi läheks. «Hea õpetaja tunneb selle järgi ära, kui tema õpilane on parem kui ta ise. Me jääme ootama seda aega.» Esimest korda kohtuniku rollis olev Tanel Padar avaldas esituse peale aga lootust, et kui kunagi peaks suurte hiiglaste saadet tegema, saab ehk temagi Koiduga duetti laulda.