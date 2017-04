«Väikeste hiiglaste» külaliskohtunik Tanel Padar annab aru: kas rokkstaaril on lõbus elu?

Kanal 2 talendisaade «Väikesed hiiglased» sammub hooga finaali suunas ja nii võetakse täna kampa hulk kuulsaid artiste ning kohtunike Evelin Võigemasti ja Jüri Naela kõrval võtab külalisena koha sisse Tanel Padar.

«Väikeste hiiglaste» etteasted on täna täis üllatusi, sest kolme tantsunumbriga liituvad ka Märt Agu, Lauri Pihlap ja Eve Andre Tuga ning lauljate kõrval astuvad üles ka kõigi kolme tiimi kaptenid Koit Toome, Ines ja Daniel Levi. Kohtuniku vastutusrikka rolli võtab täna Ott Leplandilt ajutiselt üle Tanel Padar. Pelgalt punktide andmisega ei piirdu aga temagi tänane osalus, kui Padar hakkab vastama minitalente huvitavatele küsimustele. Kas sul naisi on? Kas rokk-staaril on lõbus elu? Miks sul on käe peal tätoveeringud? Need on vaid mõned küsimused, mida kõige pisemad hiiglased täna kuulsale lauljale esitavad.

Kui suurem osa tänasest numbritest on üles ehitatud kuulsatele lavapartneritele, siis Danieli Dream Teami pesamuna Ingmar võtab lavale kaasa oma sõbranna Agnese. Reporter uuris peakangelastelt, kellega on tegemist. Vaata videot ja kell 19:35 juba pikemalt saatest!