A-Rühm on hoos! Miks haaras räpirühmitus oma BMW punti ka "Prooviabielu" Kalvi-Kalle?

A-Rühma liikmed rääkisid, et neil läheb hästi ja ka kontserte on küllaga. Lisaks seisab humoorikas punt ka kukkede õiguste eest ja fännab BMW-sid.

Varsti laseb punt välja muusikavideo, milles teeb kaasa Kalvi-Kalle. "Ta lihtsalt sobis. Ta on populaarne ja liigub igalpool ringi." Videos ta ei laula, kuid teeb kaasa näitleja rolli. "Tal tuli see suurepäraselt välja," lisas Kaarel Kose, et telestaari hollywoodliku sära andmine tagasihoidlikule videole tuli suurepäraselt välja.

Suur roll videos on ka Kalvi-Kalle autol. "Me avasime autopesula. Põhimõtteliselt on see autopesula reklaam. Tulge aga," teatas Kaarel Kose. "Tuleb hoida mitut rauda tules. Kui ainult päevatöö ja bändi tegemisega ära ei ela, siis tuleb appi autopesula," lisas Cool D.

Eesti hiphop-maastik on meeste sõnul superheas seisus ning head muusikat tuleb koguaeg peale. "Ainult andke takka," teatas Kose.