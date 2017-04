Pilk peale! Aasta abielupaar: koos nii elus kui trennis

Mihkel ja Polina kohtusid 2011. aastal ja meedia kaamerasilma ette jäid nad samal aastal Club von Überblingeni sünnipäeval. Samal suvel kirjutas Kroonika, et Mihkli kümme aastat kestnud abielu Terjega on karil.

Kaks aastat hiljem, 2013. aasta suvel sai Mihkel esimest korda isaks, Polina sünnitas talle imearmsa tütre Emilia.

2016. aasta kevadel abiellusid noored kaunil Bali saarel.

Idüll kestab pereelus edasi ja nüüd teevad noored ka koos trenni. Jumestuskunstnik ja personaaltreener Polina on trennisaalis vana hunt, ta on aidanud vormi saada ka Birgit Sarrapil. Nüüd vedas ta trenni abikaasa. Selle tõestuseks on Mihkel postitanud oma sotsiaalmeediasse ka video.

Tuleb tunnistada, et Polina on oma Instagrami kontoga kõigile trennitegijatele tõeliseks inspiratsiooniks. Ta jagab oma lehel parimaid valikuid toidust, trennidest ja inimestest, kes on teda aidanud ja aktiivsele elustiilile suunanud.

