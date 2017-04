Spordikangelane Kaido Leesmann: kui sul pole elus eesmärke, siis mille nimel sa üldse elad?

Alates aastast 2008 juhib Kaido Leesmann Spordiklubis Reval-Sport Powerlifting Team’i. Treenitavaid on täna üle neljakümne mehe ja naise. Tema õpilased on toonud medaleid nii Eesti kui ka Euroopa ja maailmameistrivõistlustelt. Kaido on korraldanud üle 90 jõutõstmise võistluse Eestis.

Samas on Kaido Leesmann ka 24-kordne Eesti meister rahvusvahelises kabes ning parim kabetaja aastatel 1987, 1992, 1993, 1994, 2000 ja 2007. Aastatel 1992-1995 oli Kaido Leesmann Eesti Kabeliidu asepresident. Oma spordikangelase teekonnast räägib edasi juba mees ise.

Kuidas üks noor poiss jõuab sellise spordiala juurde?

Ütlen ausalt, et vaevalt keegi tuleb spordisaali ja tahab kohe jõutõstjaks saada. Sellist noort inimest kannustab ikka see, et ma tahan suuremat biistsepsit saada, hea välja näha, tahaks natuke rasva kaotada — see on see, mis noore tavaliselt saali toob.

Ja kuidas teie jõudsite?

Ma arvan, et jõudsin samade põhimõtete alusel. Mäletan, et koolis räägiti palju kulturismist, suurest musklist, sellest, kes surub kätt paremini, kes surub rinnalt rohkem, ja kuna ma selles valdkonnas mingi tegija polnud, tahtsin natukenegi kaasa rääkida. Nii ma siia sattusingi.

Olete spordikangelane igal juhul, juhite alaliitu, saavutanud märkimisväärseid tulemusi, purustanud rekordeid... Mäletate oma esimest võistlust ka?

Esimene jõutõstmise võistlus oli mul 1990. aastatel ja see oli mingi suvaline saalivõistlus. Ma tundsin siis, et see ala sobib mulle ja sain inspiratsiooni, et selle alaga tõsisemalt tegeleda. Aastal 2000 tegin oma esimese tõsise jõutõstmise võistluse ja pean tunnistama, et olin siis 31-aastane — kui mõnes teises valdkonnas hakkab karjäär selles vanuses lõppema, siis minul alles see algas.

Tuli esimesel võistlusel ka tulemus või oli see lihtsalt kogemus?

Esimesel võistlusel tegin ma väga võimsa isikliku rekordi, olin väga lähedal Eesti rekordile ja pean ütlema seda, et see andis mulle jõudu edasi minna — ma nägin, et ma pole Eesti tippudest üldse kaugel.

Võitude ja rekordite taga on kindlasti suur töö ja treeningkoormus, aga on selle taga ka looduse kingitus ehk anne?

Kindlasti midagi selle taga on, kuigi ma püüan jääda tagasihoidlikuks ja öelda, et ma olen täitsa tavaline Eesti mees, aga need treenerid, kellega ma koostööd teinud olen, on öelnud, et seal midagi ikka on! Ma arvan, et sportlik põhi on mul pärit kergejõustikust, korvpallist, jalgpallist ja kabest, ja ma rõhutaks just kabe poolt — see on õpetanud mulle tohutult töötegemist olemasoleva materjaliga. Kui sa pead ikka 5-6 tundi mingit seisu analüüsima, ju siis oled valmis ka kolm tundi füüsilist trenni tegema.

Mis on teie alal muutunud sellest ajast, kui alustasite?

Inimesed teavad nüüd seda, mis on jõutõstmine. Kui rääkida, mis on lamades surumine või kükk, siis inimesed oskavad juba rääkida numbritest, nad saavad rohkem aru, ma julgen öelda, et see ala on viimase 10-15 aastaga läinud märgatavalt populaarsemaks. Eestlased on välisvõistlustel teinud palju suuri tulemusi, raskejõustikus oleme erinevates vanuseklassides välismaalt palju medaleid toonud ja olgem ausad, see ongi see, mis 20 aastat tagasi puudu oli. Samuti on meil täna tugevad klubid ja ala toetajad, kelleta me ei suudaks tegutseda ja ma teen sügava kummarduse nende poole.