Lauljatar Lepatriinu: ema ja isa palusid mul valida alguses "päris" ameti

Triinu on enda peal katsetanud vist kõik juuksevärvitoonid, mis maailmas olemas on ning tema lavastiil on meeldejääv ja lõbus ning kordumatu. Lepatriinu räägib saates, kuidas temast sai üks peategelastest filmis „Attack of the Cyber Octopuses“ ning millised on tema tulevikuplaanid ja lemmikud meigivõtted.

Iluteemadel jätkab juuksestilist ja Goldwelli koolitaja Helen Heinroos ning räägib, millised juuksevärvid ja soengusuunad on sel kevad-suvel. Lisaks saab teada, kuidas hoolitseda värvitud juuste eest.

Helen Heinroos ja Reet Härmat / Stiilistuudio

Uued trendid on ka maniküüri maalilmas. Krisinas Ilutuba küünetehnik Kaie-Ursula Vahermaa näitab meile enda küünte peal, kuidas erinevad küünemaalingud valmivad ja mis on hetkel eriti moes.

"Stiilistuudio" on eetris laupäeval 22.aprillil kell 10.00 Tallinna TV kanalil ja kordussaade 23.aprillil kell 18.35. Järelvaadata saab eetris olnud saateid siit.