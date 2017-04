Fotod: Marilyn Jurmani beebikõht on juba hiiglasuur

Ilmselt aprilli lõpus sõnni tähtkujus sündiv beebi ootab Jurmani kõhus rahulikult õiget aega, mil siia ilma end laiemale publikule näidata.

Kaunis näitlejanna tunnistas mõni aeg tagasi ajakirjas Anne & Stiil, et ta ei tahtnud alguses, et keegi tema lapseootusest teaks: «Esimesed neli kuud oli mul väga halb olla, paha tuju, ajas iiveldama, isu ei olnud,» lisas staar, et tundis piinlikkust, et ei suutnud rasedust nautida.

