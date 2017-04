Galerii! Jäätisehooaeg avanes EV 100 juubelijäätiste tutvustamise peoga ja Tanel Padari live'iga

„Eesti jäätis on vaid pisut noorem kui Eesti Vabariik, seega tundus meile Eesti suurima jäätisetootjana loomulik ja väga sobilik spetsiaalselt vabariigi sünnipäeva puhul laiendada Onu Eskimo jäätiste sarja. Arvame, et sobilik toode vabariigi sünnipäeva tähistamiseks on ühtaegu traditsiooniline ja klassikaline, kuid piduliku nüanssiga, pakkudes nii nostalgilist äratundmisrõõmu kui üllatust,“ rääkis juubelijäätistest Balbiino turundusdirektor Enel Kolk.

Balbiino avas jäätisehooaja EV 100 juubelijäätiste tutvustamisega / Rasmus Kooskora

Juubelijäätised on juba esimestesse poodidesse jõudnud ja magusasõpradele saadaval järgneva kolme aasta jooksul kui tähistatakse vabariigi juubelit.

Jäätisehooaja avapeol esitleti ka 2016. aasta Eesti parimaks toiduaineks valitud Mango Smuutikese eeskujul valminud Vaarika Smuutikest ja Kookose-sidruni Smuutikest.

Balbiino avas jäätisehooaja EV 100 juubelijäätiste tutvustamisega / Rasmus Kooskora

Balbiino tooteportfelli Classic sarja lisandus sel hooajal ka kolm uut gurmeejäätist: pistaatsiajäätis pähklikrokandiga, šokolaadi-trühvlijäätis apelsinikonfitüüriga ja Pavlova jäätis sidrunikreemi ja maasikatükkidega. Gurmeejäätised sündisid koostöös Gourmet Club’i maitsete looja Imre Kosega.

Tanel Padar / Rasmus Kooskora

Balbiino on Eesti jäätisetootja, kelle kõik koorejäätised on valmistatud Eestis ja kodumaisest koorest. Balbiinol on ka ainsana Eesti jäätisetootjatest BRC toiduohutuse ja kvaliteedijuhtimise sertifikaat. AS Balbiino põhineb 100% Eesti kapitalil, kuulub NG Investeeringute gruppi ja annab tööd ligi 300 inimesele.