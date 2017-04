Galerii! Kira Skov ja Maria Faust panid jazz-muusika austajate hinged helisema

Kirgas taani artist Kira Skov ja Kopenhaagenis resideeruv eesti saksofonist Maria Faust on oma pulbitseva loomeenergia ühendanud ja loonud süvateose „In the beginning“ koorile ja ansamblile. Albumil kaasa lööv Skov vaimustus Fausti muusikast, kui oli kuulnud tema plaati “Sacrum Facere”. Artistide teineteisemõistmisest sündis koostöö – Maria kirjutas puhkpilliseaded Kira paladele ja peagi jõuti ideeni luua muusikat üheskoos. Naised lõid meloodiaid plaadi jaoks koos, arranžeeringu tegi Maria ja sõnad kirjutas Kira. Eesti folkloorist inspireeritud albumit luues süüvis Faust veelgi sügavamale koduimaisesse müstikasse, jõudes religioossete kaemusteni. Projekti produtsent on Mark Howard, kes on koostööd teinud selliste maailmastaaridega nagu Bob Dylan, Willie Nelson, U2 ja R.E.M.

Jazzkaar 2017. Maria Faust koos Kira Skoviga / Raul Mee

Kira Skov on oma muusikalist pagasit kogunud Londonis ja Los Angelesis, osalenud 11 kõrgelt hinnatud albumil, teinud koostööprojekte Tore Johansson and The Gospel’iga ja Peter Peter’iga legendaarsest taani punkbändist Sort Sol. Ta on tuuritanud Tricky’ga ja tema albumeid on produtseerinud John Parish ja Mark Howard.

Jazzkaar 2017. Maria Faust koos Kira Skoviga / Raul Mee

Saaremaalt pärit Maria Faust särab aina võimsamalt rahvusvahelises jazz'iskeenes. Klassikalise muusikaharidusega saksofonist, arranžeerija ja helilooja on tuntud piirelõhkuva improviseerija, bigband-muusika uuendaja ja alternatiivsete jazzisuundade katsetajana. Ta on võitnud oma ärgitava muusikaga märkimisväärselt auhindu – 2014. aasta Taani Muusikaaauhindade esikoha aasta jazz-heliloojana ja ka parima crossover-albumi kategoorias plaadiga Sacrum Facere. 2016. aastal pälvis Maria Faust Danske Jazziauhinna ning kõrgelt hinnatud Taani Niels Matthiaseni Mälestusfondi kultuuriauhinna.

Jazzkaar 2017 / Raul Mee

Ilmjärve õigeusukirikus salvestatud "In The Beginning” albumilt saab tulevikus virtuaalreaalsusena nautida kahte lugu ja ka lühemaid klippe projekti valmimisest – see jäädvustati teadaolevalt esimest korda Eestis 360-kraadise virtuaalreaalsusena.

Koosseis:

Kira Skov – vokaal, helilooja

Maria Faust – altsaksofon, helilooja, dirigent

Tobias Wiklund – trompet

Torben Snekkestad – tenorsaksofon

Meelis Vind – bassklarnet

Seb Rochford – trummid

Koor:

Marie Roos – sopran

Silja Uhs – mezzo

Annely Leinberg – alt

Raul Mikson – tenor

Meelis Hainsoo – bariton

Joosep Sang – bass