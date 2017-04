Staarräppar Suur Papa ehk Arop pühkis pealinna tolmu jalgeilt?

"Tulin Pärnusse, sest tahtsin oma albumi siin valmis kirjutada ja kuna suvi on kohe ukse ees, on siin peatumine ainult boonus," kommenteeris räppar Arop kohalikule veebiväljaandele Just See, et suvepealinnas on enne hooaega rahulikum õhkkond ning see sobib tema vajadustega keskenduda muusika kirjutamisele.

"Praegu plaanin aasta lõpuni siin peatuda aga ei me ette tea!" lisas staar.

Räppar Uku Arop / Instagram/ Arop

Aropi sõnul on uue loomine ainus asi, mis teda segases maailmas tervena hoiab ning ta võrdleb seda lausa keelatud ainetega.

