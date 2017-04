Edgar Savisaar: «Kas see on maailma lõpp?»

«Olen üleval ja mõtlen sellele suurele asteroidile, mis kiirusega 33 km. sekundis Maast mööda kihutab. Veel veidi üle tunni aja ja ta on meile kõige lähemas punktis. Kas see on maailma lõpp? Saame varsti teada. Teoreetiliselt on kõik võimalik. Ma ei tea, kui palju inimesi vaatab koos minuga online internetis või on klammerdunud teleskoopide taha. Ei ole mõtet enne magama minna, kui see mürakas on meist möödas. Mõtlen oma lastele ja lastelastele, kes on mööda meie väikest planeeti laiali. Mõtlen sellele, et minagi elan vaid kilomeetri kaugusel merest. Mõtlen sellele, kuidas nägin täna kitsekarja rahutult ringi jooksmas, nagu ei tunneks nad end siin turvaliselt. Mõtlesin sellele, et kui midagi juhtub, siis jääb mul vähemalt üks raamat lõpetamata. Siis tuli mul meelde, et olen loomult optimist ja mul on veel nii palju teha.» kirjutas Edgar sotsiaalmeedias.

Õnneks midagi ei juhtunud. Jääme ootama Edgari uut raamatut!