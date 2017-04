Ohoo, klubi põrandat katab muru! Rohelisel peo astub pulti ungarlane Robert R. Hardy

Praeguse aja aktuaalseim teema on roheline: kevad, rohi ja metsad on kõikidele südamelähedased ning ka 9/11 on sellest nakatunud – 4.20 aftekaks muutub kogu klubi roheliseks, isegi põrandad, sest maha tuleb muru. Kuna Lõuna-Euroopas on kevad juba täies hoos ja rohi rohelisem, tuleb seda vaibi meilegi tooma Robert R. Hardy Ungarist, Guy J üks lemmik progressive DJ-sid ja produtsente, kes klubis 9/11 esitleb oma debüütalbumit.

Kas on võimalik kogeda rohelise üledoosi? Tule kohale ja proovi järgi! Peo dresscode on roheline ja üleni rohelises kostüümis pidutsejale on sissepääs prii! Lisaks Hardyle astuvad pulti kodumaised Ivo Naries, EQ ja Hendrik Suurhans.

Robert R. Hardyt võib pidada niiöelda rekordiomanikuks kui rääkida klubimuusika loomisest. Tänaseks on mehel kirjas üle 750 omaloomingu ja remixi töö.

Viimaste aastate jooksul on Robert R. Hardy vaikselt aga stabiilselt tõusnud mitmete elektroonilise muusika suurkujude üheks lemmikartistiks, näiteks Hernan Cattaneo mängib Hardy lugusid pea igas oma «Resident» saates.

Hardy universaalset progressiivset saundi mängivad täiesti eri stiilis DJ-d nagu nt Guy J, Robert Babicz, John 00 Fleming jne. Isegi Armin Van Buuren valis tervelt kolm Roberti lugu oma raadiosaate «A State Of Trance» 800. episoodi juubeli setti hiljutisel Ultra Music festivalil. Robert R. Hardy jõudis ka 2016. aasta Beatporti progressive house TOP 50 edetabelisse. Tema loomingut annavad välja sellised labelid nagu Suffused Music, Massive Harmony Records, Balkan Connections, Manual Music, Superordinate Music, Global Underground jne.

Hardy tume, pooleldi meloodiline aga intelligentne ja energiline saund toimib tantsupõrandal ideaalselt. Tema debüütalbum «Changes» ilmub SoulArt Recordingsi alt mai kuus aga juba sel reedel saab albumi materjaliga tutvuda klubis 9/11, kus Robert R. Hardy teeb oma Eesti debüüdi.

