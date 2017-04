Itaalia toidukett annab «Püha õhtusöömaja» säilitamiseks üks miljon eurot

Eataly juht Oscar Farinetti ja Itaalia kultuuriminister Dario Franceschini teatasid maali restaureerimis- ja kaitsmisplaanist eile, edastab The Local.

Da Vinci maal asub Milanos Santa Maria delle Grazie kloostri refektooriumis, kus tahetakse lisaks maali puhastamisele ka õhku puhtamaks ja kuivemaks muuta.

Milano Santa Maria delle Grazie klooster, kus asub Leonardo da Vinci «Püha õhtusöömaaeg» / Personalities/Scanpix

Leonardo da Vinci «Püha õhtusöömaaeg» / IPA PRESS/SIPA/IPA PRESS/SIPA/Scanpix

Asjatundjate uurimine näitas, et kloostri praegune mikrokliima mõjub maalile halvasti ega aita seda seda säilitada. Õhukvaliteedi muutmine võimaldab nii säilitamist kui ka rohkemate inimeste juurdepääsu sellele teosele.

Leonardo Da Vinci (1452- 1519) «Püha õhtusöömaaeg» / General/Scanpix

««Püha õhtusöömaaeg on väga tundlik teos, mida on selle 500 aasta pikkuse eksistentsi jooksul mitu korda restaureeritud, kuid nüüdne peaks tagama selle säilimise väga pikaks ajaks,» sõnas minister Franceschini.

Kunstiekspertide teatel on maalil, millel on kujutatud Jeesust ja ta 12 apostlit viimasel söömaajal enne Jeesuse risti löömist, väga vähe originaali alles, sest juba paarkümmend aastat pärats selle valmimist hakati seda restaureerima. Ka siis peeti põhjuseks kloostri liigset niiskust.

Samas on varasematel sajanditel oskamatu restaureerimisega seda maali kahjustatud ning see sai kannatada Teise maialmasõja ajal.

Itaalias on ka varem kuulsad ja heal järjel firmad andnud kultuuriväärtuste restaureerimiseks suuri summasid. Näiteks nii saadi restaureerida Rooma kolosseum, Trevi purskkaev ja Hispaania trepid.

Leonardo da Vincil valmis Püha õhtusöömaaeg, mille suurus on 420 korda 880 sentimeetrit, aastatel 1495–1498.

Kunstiekspertide sõnul on da Vinci kujutanud maalil hetke, mil Jeesus teatab, et üks apostlitest ta reedab ning kõikide kaaslaste reaktsioon on erinev, ulatudes vihast ehmatuseni.

19. sajandil leiti kunstniku käsikirja osa, milles oli detailne kirjeldus sellel maalil kujutatu kohta.

Maalil asetsevad apostlid vasakult paremale, jagunedes nelja gruppi.