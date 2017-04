Natalie Imbruglia esmaspäevase Eesti kontserdi soojendusesineja muutus

Rock Cafe programmijuht Enar Essenson: «Selgus, et homme Moskvast maailmatuuri alustava Natalie ja tema bändi liikmeskond koos lavatehnikaga on niivõrd suur, et rockgrupp Ziggy Wild ei mahuks lihtsalt samale lavale ära. Teist lava ehitada ei saa ja põrandal lava ees, või mujal mängides, hakkavad kõlarid vilistama. Seega võttis klubi vastu raske otsuse asendada Ziggy Wild Alen Vezikoga, kuna väiksem kolektiiv mahub kuidagimoodi lavale ära. Suurepärast Ziggy Wildi näeme-kuuleme Rock Cafes tulevikus kindlasti.»

Elu24 stuudios käis pop- ja rockmuusik Alen Veziko./ JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Alen Veziko loob ja esitab edukalt nii poppi kui rokki juba enam kui viisteist aastat. Sagedase esineja ja kogenud meelelahutaja neljas album «Sinu poole teel» oli muusikapoodide müügitoppides pikalt.