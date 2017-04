Itaalia kohtu pretsedent: mobiiltelefonid tekitavad ajukasvajaid

Itaalia põhjaosas asuva Ivrea kohtu otuse kohaselt peab hageja saama oma haiguse tõttu riiklikku töövõimetuspensioni, edastab The Local.

57-aastane juhtivtöötaja Roberto Romero kasutas firma poolt antud mobiiltelefone 15 aasta jooksul 3-4 tundi päevas ja mõned aastad tagasi diagnoositi tal ajukasvaja.

«Esimest korda maailmas leidis kohus, et tööst tingitud liigne mobiilikasutamine tekitas ajukasvaja. Mobiiltelefonid on vajalikud, kuid samas peaks neid kasutama mõistlikkuse piires,» lausus Romero advokaadid Stefano Bertone ja Renato Ambrosio.

Romero sõnul oli ta töö selline, mis nõudis pidevat mobiiltelefoni abil suhtlemist ja alluvate töö organiseerimist ning 15 aasta jooksul rääkis ta mobiiliga väga palju.

«Siis tundsin, et parema kõrvaga on midagi korrast ja lasin arstil end kontrollida, kasvaja leiti 2010. aastal. Õnneks oli see healoomuline, kuid kuna mul tuli närv eemaldada, siis ma ei kuule enam parema kõrvaga hästi,» teatas itaallane.

Kirurgid eemaldasid temalt esiku-teonärvi ehk tasakaalu-kuulmisnärvi, mis on sisekõrva sensoorne närv.

Arstide hinnangul sai Romero organism kasvaja tõttu 23 protsendi ulatuses kahjustad, mees tahtis selle tõttu saada kohtu kaudu riigilt osalise töövõimetuse pensioni. Kohus määras, et riik peab maksma mehele igas kuus 500 eurot.

Seni on teadlaste uuringud näidanud, et mobiiltelefoni tavapärane kasutamine ei kahjusta tervist, kuid kui mobiiltelefoni kasutatakse liiga palju, siis võib see terviseriske tekitada. Samas aga arendatakse mobiil- ja nutitelefonide tehnoloogiat edasi, muutes need meie igapäevased abivahendid aina ohutumaks.

Itaalias uuritakse, kas ka traadita andmeside ehk WiFi võrk võib tervisele halvasti mõjuda, kuid seni ei ole selle kohta vettpidavaid tõendeid leitud. Kuid mitmetes Itaalia linnades on koolides ja ametiasutustes WiFi keelatud ning õpilased tohivad mobiiltelefoni kasutada vaid hädavajadusel.

Osade uuringute andmetel modemite ja ruuterite tekitatav elektromagnetiline kiirgus lapsi kahjustav, kuid on ka uuringuid, mis seda ei kinnita.