Venemaa Permi üksikemadelt tahetaks «kergemeelsuse» tõttu võtta toetus

Permi võimude teatel puudutab uus regulatsioon üksikemasid vanuses 19 – 24 eluaastat, edastab 59.ru.

Idee võtta neilt emadelt toetus käis välja poliitik Sergei Klepets, kuna tema arvates on need noored naised vastutustundetud.

«Noored naised said lapse, seksides juhuslike meestega kas diskol, pidudel või firmasündmustel. Tegemist on soovimatute lastega,» teatas poliitik.

Noortele üksikemadele jagati kinkekaarte, mille rahaline väärtus on 60 000 rubla (1000 eurot) ja mille eest sai osta lapsele mitmeid vajalikke asju. See on märgatav toetus piirkonnas, kus keskmine palk on 27 000 rubla (umbes 500 eurot).

Permi võimud kontrollivad, kas 19- 24-aastaste üksikemade laste sünnitunnistusel on isade nimi ja andmed, kui ei ole siis, emad enam toetust ei saa.

Permis ja oblastis on sel aastal sündinud 4000 last, kellest iga kümnes on üksikema laps.

Võimude plaan on noored üksikemad ärevile ajanud ja nad tunnevad end diskrimineerituna.

«On naisi, kes soovivadki olla üksikemad ja neid ei tuleks selle eest karistada,» sõnas meediale end Jekaterinaks nimetanud naine.

Permis elav Anastasia Bobõleva sõnas, et ta oli rase kui pidi abielluma, kuid mees jättis ta vahetult enne abiellumist maha. Ta sünnitas poja ja temast sai üksikema.

Permi elanike arvates on poliitik Klepetsi suhtumine kahepalgeline ja diskrimineeriv ning selle tõttu peaks ta oma ametikohalt Permi linnanõukogus tagasi astuma.

Olukorra muudab keerulisemaks veel see, et Klepets on üle-Venemaalise programmi «Iga laps on tähtis» Permi piirkonna koordinaator, kuid nüüdses juhtumis ei lähtu sellest programmist.

Klepetsi plaan «karistada» üksikemasid langes ka partei Ühtne Venemaa, mille ridadesse see poliitik kuulub, kriitika alla.

Permi kuberner Maksim Rešetnikov sekkus ja palus sotsiaalekspertidel muuta uut reeglistikku nii, et kõiki emasid ja lapsi koheldaks võrdselt.