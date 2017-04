Kes on Alma? Uus muusikasesatsioon Soomest: lisatud video

Alma on 21-aastane Soome lauljanna, kes tõusis muusikamaailma huviorbiiti 2016 aasta juunis välja antud singliga, «Karma». Universal Musicu plaadifirma alla kuuluv lauljanna on ootamatust edust rohkem kui üllatunud, arvates et selliseid asju nii lihtsalt ei juhtu Soome muusikutega.