Vahi suksut! Uku Suviste müüb maha oma musta iluduse

«Minu armas suksu otsib uut omanikku. Sööb vähe, jõuab aga palju.» Just selliste sõnadega kiitis Uku oma autot Facebookis ning lisas, et masin nurrub alati, kui pedaaili pealt paitada. Kommentaaridest selgub ka, et Uku on nõus ostjaga tegema õhtusöögi restoranis Öko.

Auto hinnaks on hetkel 14 500 eurot ning loomulikult saab selle eest kaasa ka talverehvid. Vaata pilte ja kuulutust siit.