Video: klaveri seest leiti kuus kilogrammi hinnalisi kuld- ja hõbemünte

Backhouse’i teatel olid mündid, mida on umbes kuus kilogrammi, pakituna nahkkotikestesse, kuid aarde väärtus ei ole veel teada, edastabyahoo.com.

Klaverihäälestaja Martin Backhouse / Richard Vernalls/AP/Scanpix

Briti muuseumi numismaatikaeksperdi Peter Reavill hinnangul on tegemist hinnalise mündikollektsiooniga, mille väärtus on naeltes väga suur.

Briti võimud ei ole leidnud, kellele klaver varem kuulus ja kes mündid võis sellesse peita.

Klaverihäälestaja Martin Backhouse / AP/SCANPIX

Praegu kuulub see klaver Bishops Castle Community College ’ile , mille esindaja viis instrumendi häälestada teadmata, et selles on varandus. Võimude teatel saavad nii kool kui klaverihäälestaja leiutasu.

Klaverihäälestaja Martin Backhouse / Richard Vernalls/AP/Scanpix

Koolile klaveri annetanud abielupaar, Graham ja Meg Hemmings, olid selle omanikud 33 aastat, kuid möödunud aastal andsid selle koolile ja seega ei ole neil nüüd õigust sellele aardele ega ka leiutasule.

Klaverihäälestaja Martin Backhouse / Richard Vernalls/PA Wire/PA Images/Scanpix

Meg Hemmings sõnas meediale, et nad ei ole kurvad, et kallist mündikogust ilma jäid.

«Sellel klaveril on huvitav ja intrigeeriv saatus, me ei tea tema tervet lugu. Võimud otsisid klaveri eelmisi omanikke ja raha peitjat, kuid ei leidnud,» lisas naine.

Kuna omanikke ei leitud, siis lähevad leitud mündid riigile.