Jan Uuspõld: praegu tundub poliitikute põhirelv olevat solvumine

Uuspõllu arvates ei tee stand-up koomikud poliitikute üle väga palju nalja, sest Eesti on lihtsalt väga väike kogukond. «Aga mul on tunne, et meil läheb nüüd lahti. Siin ei ole lihtsalt enam pääsu, sest see asi on nii absurdseks muutunud. See on vaja groteski keerata, et natukenegi pöörata nende tegelaste nina oma väljaheidete sisse, et nad natukenegi üritaksid aru saada,» seletas Uuspõld.

«Praegu tundub poliitikute põhirelv olevat solvumine. Kui hakkaks enda üle nalja tegema ja ironiseerima, noh, siis oleks natuke kõva mees... Kõva mees ju ei solvu. Mida sa solvud? Solvumine on kõige ebakonstruktiivsem asi üldse, mida inimene teha saab. See ei vii kedagi mitte kusagile,» ütles Uuspõld.

«Aga ma arvan, et see läheb üle meie poliitikutel, sest huumorimeel on neil kindlasti olemas. Isegi Jüri Ratasel on see olemas, ma olen täiesti kindel,» lisas ta.