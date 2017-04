Galerii: Nouvelle Vague vaimustas Rock Cafés fänne

Nouvelle Vague kontsert Rock Cafes / Toni Läänsalu

Nouvelle Vague on üks tänapäeva huvitavamaid ja omapärasemaid kooslusi, kel ilmus eelmise aasta teises pooles uus album nimega «I Could Be Happy». Nad on tuntud oma kaasakiskuvate kaverite poolest, näiteks sellistelt nimekatelt bändidelt nagu The Cure, Queen, Ramones, Depeche Mode, The Scissor Sisters, Joy Division jne. Esmakordselt kuuleb uuel albumil ja kontsertidel ka nende originaalloomingut.