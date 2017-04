Anu Saagim: see on üks kohutavamaid asju üldse, mida ma viimasel ajal Eestis kuulnud olen!

«See on üks kohutavamaid asju üldse, mida ma viimasel ajal Eestis kuulnud olen. See võtab mind sõnatuks lihtsalt. Kas see ei ole hea ema, kellel ei ole meest? Või kuidas need asjad on?» küsis Saagim. «Ma olen nii hämmingus! Mul on selline tunne, nagu me oleks keskaega tagasi jõudnud. Kuidas see saab üldse võimalik olla, et sellisest asjast üldse räägitakse? See ei mahu mulle pähe.»

«Igal inimesel on oma tõde ja võibolla need konservatiivsed inimesed on niivõrd peidus olnud, et need niiöelda teistsugused inimesed, kellest me ei ole midagi kuulnud ega näinud, ja nad võibolla elavadki sellist päriselu, kus on isa, ema ja kolm last. Sest minu meelest rääkisid nad seda ka, et sa ei kvalifitseeru õige perekonna alla, kui sul pole vähemalt kolme last,» rääkis Saagim.

«Ma kuulsin sellist juttu veel - naera või nuta-, et kui sa oled üksikema, siis sinu kõige suurem probleem on see, et sa vahetad mehi liiga tihti. Oskad sa mulle öelda, mida see tähendab? Sa oled siis lits või?» imestas ta.

Eesti Naisliidu esinaine Siiri Oviir seletas saates «Ringvaade», et nende aasta ema konkursi tingimused, kus aasta emaks saab kandideerida vaid abielunaine, said omal ajal loodud mõeldes nii laste heaolule, kuid peamiseks sooviks oli tollal väärtustada abielu. Reegli vastased ütlevad aga, et abielu ei garanteeri seda, et laps kasvab üles heas keskkonnas, ning peavad oluliseks tunnustada ka üksikemasid.