Nagu kaks tilka vett: Venemaa selle aasta miss ja 1961. aasta Miss Universum

Sotsiaalmeedias ilmusid fotod, millel neid naisi kõrvutatakse ja on näha, et nende sarnasus on silmnähtav.

Polina Popova / Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Marlene Schmidt / wikipedia.org

Nad mõlemad on blondide juustega, ka näojooned on sarnased, samuti see, kuidas nad poseerivad ja naeratavad.

Sotsiaalmeedia kasutajate sõnul paljastab naiste naeratus nende hambad ja isegi need on sarnased.

Polina Popova / Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Marlene Schmidt / globalbeauties.com

Venemaa missivõistluse vaatlejate sõnul on viimased kümme aastat saanud Venemaa missiks tumedate juustega kaunitar, kuid nüüd valiti blondiin.

Venemaa miss 2017 Polina Popova esindab oma riiki Miss Worldi ja Miss Universumi valimistel, mis toimuvad selle aasta teises pooles.

Polina Popova / Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Polina Popova / Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Venemaa selle aasta missivalimiste finaali jõudis 50 kaunitari vanuses 18 – 23 eluaastat.

Marlene Schmidt on seni ainus sakslanna, kes on võitnud Miss Universumi tiitli.

Ta abiellus näitleja Ty Hardiniga, kellega sai tütre, kuid hiljem nad lahutasid. Schmidt töötas näitleja ja produtsendina ning ta on kirjutanud raamatuid.

Marlene Schmidt / wikipedia.org

79-aastane endine Miss Universum elab Saksamaa lääneosas Saarbrückenis.