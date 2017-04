Soome metal-bänd tegi ajalugu: fännid toetasid 24 tunni jooksul Wintersuni 151 000 euroga

Jukka lisab, et crowdfunding on andnud nii neile kui ka Wintersuni fännidele võimaluse olla otseühenduses ilma igasuguste vahemeesteta. «See on kummaline, et mida avatum sa oma tegemistes oled, seda suurema kriitika osaliseks saad,» ütleb ta, kuid nendib, et tal on väga hea meel inimeste suure huvi üle. Sellega põhjendatakse ka crowdfundingʼu jätkamist.

«Huvi meie materjali vastu on olnud niivõrd suur, et otsustasime toetusaktsiooni kuu võrra pikendada,» ütleb Jukka. Pärast esialgu plaanitud kuud hakkas neile laekuma meile, milles paluti materjalide soetamine pärast crowdfundingʼu lõpetamist jälle avalikuks teha. «Nii otsustasime, et pakume ilmajäänutele võimaluse meie viimase kümne aasta eksklusiivmaterjale veel kuu aja jooksul soetada,» selgitab bändi basskitarrist otsuse tagamaid.

Asim ja Jukka soovivad, et Soome ühe armastatuima metal-bändi Wintersun järgmine plaat ei ilmuks mitte kümne aasta pärast, vaid varem ning fännid, kellega nad kõnelevad ühist keelt, seisaksid ka edaspidi nende kõrval. «See on uskumatu, et need inimesed on selle tee koos meiega läbi käinud ning kümme aastat oodata jõudnud,» sõnab Jukka 4. juulil ilmuva stuudioalbumi «The Forest Seasons» ilmumise eel.

Unistused saavad teoks – Asimi tee Pakistanist Soome metal'i-superstaariks!

2006. aastal käis toona 16-aastane Asim Searah koos onuga Saksamaal ühel suurimal metal-muusika festivalil Wacken Open Air, kus ta Wintersuni esimest korda live’is kuulis. Pärast kontserti õnnestus noorel fännil bändiliikmeid meet & greet’il kohata ning paar sõna juttu ajada.

Pea aasta hiljem külastas Asim juba Helsingit ja saatuse tahtel sattus Levytukku plaadipoes kokku Wintersuni kitarristi Teemu Mäntysaariga. Sellest sai alguse tutvus, mille ajal omandas Asim kitarrimängu tehnika ja mis 11 aastat hiljem tegi temast Wintersuni liikme. PM