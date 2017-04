Pilk peale! 30 aastat Terminaatori liider olnud Jaagup Kreem katsetab uut rolli

«Jaagupi kutsusime emadepäeva perioodiks muusikat valima eelkõige seetõttu, et tema muusika on sisuliselt aegumatu ning puudutab nii soliidsemas eas kui ka nooremat kuulajat. Tema valitud lugusid saab taustmuusikana kuulda 8.-14.maini nii kaubanduskeskuste, suurte toidukaupluste kui ka ehitusmarketite siseraadiotes,» ütles Artist Siseraadiod OÜ muusikapsühholoog Dali Kask ja lisas: «Jaagupi lauludevalik on meie tavapärastest valikutest erinev juba seetõtu, et see keskendub eestikeelsele Eesti muusikale läbi aegade. Nii saavad kõnetatud emad igas generatsioonis.»

Jaagup Kreem Artist siseraadiotes / Toni Läänsalu

Kask sõnas, et on siseraadiotes ikka soovinud emadepäeval kaasata taustmuusika valijateks pisut küpsemaid muusikainimesi. «Jaagup ja tema kogemused sobivad emadepäevaks suurepäraselt. Tema kaasamine siseraadiote muusikavaliku koostamisse annab kindlasti olmemuusikasse värvi ning muudab valikut põnevamaks,» ütles Kask.

Kuulda saab loomulikult ka Jaagupi enda lugusid, mida Eesti rahvas tunneb ja armastab juba pikka aega. «Terminaatori lugudest on minu ema alati parimaks pidanud lugu «Ütle mix» ja seetõttu olen listi ka selle loo loomulikult lisanud. Tervitused Sulle, ema,» avaldas Jaagup. «Eesti muusika on aga üldse nii head kraami täis, et valida on ühtpidi raske, teiselt poolt aga lihtne. Näiteks on väga armas lugu Curly Stringsi «Kauges külas» ja Liisi Koikson on üks minu suuri lemmikuid. Aga ärme unusta ka Georg Otsa ja Helgi Sallot.»

Jaagup jõudis muusika juurde juba väga varases nooruses. «Muidugi olin lapsepõlves selline rahutu hing ja küllap tekitasin ka oma emale palju hingevalu,“ sõnas Jaagup. „ Küll aga polnud ma nö. probleemne laps - usun, et mu süda oli omal kohal. Eks suurimad pahandused said tõuke kambavaimust. Bänditegemist on ema alati omal moel toetanud - see oli ikka parem variant, kui niisama ringihulkumine.»

Artist Siseraadiod ja Jaagup Kreem soovivad kõigile emadele ja vanaemadele toredat emadepäeva. «Olge kindlasti oma vanematega tihedamas ühenduses, juba täna,» ütles Jaagup lõpetuseks.