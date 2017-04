Galerii! Eesti mahemoe lipulaev näitas kollektsiooni, mis teeb naised terveks

«LAV ORGANIC LIFESTYLE soovib pakkuda naistele moodi, mis hoiab nende tervist, kuid on sõbralik ka looduse suhtes ning rõiva tegijate suhtes. Maherõivatööstus on lahenduseks kõigele kolmele aspektile. Maherõivast ei ole kasvatatud ega töödeldud toksilise keemiaga, mistõttu ei ohusta meie tervist nahka imenduvad kahjulikud keemilised ühendid ning loodus meie umber on väärtustatud ja hoitud. Maherõivad on toodetud arvestades õiglase kaubanduse aspekti, mistõttu rõivaste tegijad on õiglaselt tasustatud ja töötavad inimlikes tingimustes. Kui siiamaani sai Eesti inimene põhjuseks tuua, et sellist toodet Eestis ei ole saada või saadaolev näeb välja nagu nö. kottpluus, siis nüüd on võimalik saada siitsamast Eestist päikeseprillist jalanõuni tervist säästvaid rõivaid ning me ei saa enam pugeda peitu oma rolli ja vastutuse eest, mis meil maailma ees on,» rääkis LAV ORGANIC LIFESTYLE tegevjuht Kristi Hõrrak.

Lav Organic Lifestyle esitles moodi, mis teeb naised terveks / Buduaar

LAV ORGANIC LIFESTYLE on Eesti esimene eetilse mahemoe rõivakett Eestis, kes toob teadliku Eesti tarbijani maailmas tunnustatud mahemoe tuntumaid brände Saksamaalt, Inglismaalt, Kanadast, Portugalist ja paljudest teistest moepealinnadest. Kollektsioonid on valmistatud õiglase kaubanduse põhimõtteid järgides ning allergeenide vabadest naturaalsetest orgaanilistest materjalidest. Tootevalikus on nii orgaanilised rõivad, tervislik pesu, vegan jalanõud kui ka bambuspäikeseprillid ning muud aksessuaarid. LAV ORGANIC LIFESTYLE esindused asuvad Ülemiste ja Foorumi keskustes.

Kollektsiooni «Kevad südames» esitleti moevaatemängul Vapiano Solarise restoranis 13. aprillil.

