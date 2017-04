Kas Bulgaaria müstiku Vanga ennustused on ühe aasta võrra nihkes?

Enne oma surma 1996. aastal sõnas Vanga, et 2016. aastal ehmatavad moslemid keemiarelva kasutamisega maailma ning paljud nägid nüüd selles ennustuses viidet eelmisel kuul Süürias Idlibis toimunud keemiarünnakule, milles väidetavalt kasutati sariingaasi ja mille taga võis olla Süüria president Bashar al-Assad, teatab The Sun.

Süürias toimus märtsis keemiarünnak / Uncredited/AP/Scanpix

Süüria valitsus on keemiarünnaku korraldamist eitanud, süüdistades selles mässulisi.

Teoreetikud arvavad, et kuna Vanga nimetas 2016. aastat keemiarünnaku ajaks, kuid tegelik rünnak toimus 2017, siis võivad ta ennustused olla ühe aasta võrra nihkes.

Väidetavalt nimetas ta Kolmanda maailmasõja puhkemise ajaks selle aasta, mil tekib tugev vastasseis USA, Venemaa, Põhja-Korea ja Hiina vahel. See on juba tekkinud, kuid kui Vanga ennustused tõesti ühe aasta võrra nihkes on, siis peaks suur sõjaline konflikt tekkima järgmisel aastal.

Balkani Nostradamuseks nimetatud Vanga, kodanikunimega Vangelia Pandeva Dimitrova, suri 1996. aastal olles 85-aastane ning ta ennustused on 85 protsendi ulatuses tõeseks osutunud.

Bulgaaria ennustaja Vanga / DIMITAR DILKOFF/REUTERS/Scanpix

Ta oli 12-aastane, kui sattus tugevasse tormi ja kaotas nägemise, samas saades selgeltnägijaks ja ennustajaks.

Vandenõuteoreetikute teatel ennustas müstik, et USA 44. president on tumedanahaline ja nii läkski, sest Barack Obama on mulatt.

Barack Obama / Chris Jackson/PA Wire/PA Images/Scanpix

Ka olevat tema ennustustes viited nüüdsele põgenikekriisile ja moslemitest äärmuslaste aktiviseerumisele, mis on toonud Euroopas kaasa terrorirünnakute kasvu. Vanga ennustuse kohaselt tasub nüüdse kriisi juuri otsida 2010. aasta Araabia kevade sündmustest.

Teoreetikute teatel olevat Vanga ennustanud New Yorgi kaksiktornide hävingut lausega «hundid uluvad põõsastes, valatakse süütute verd. Õudus, õudus! Raudlinnud hävitavad Ameerika sümboleid».

Rünnak New Yorgi kaksiktornidele / SETH MCALLISTER/AFP/Scanpix

Oletatakse, et raudlinnud viitavad lennukitele, mis lendasid kaksiktornidesse ning leidis aset ligi 3000 süütu inimese hukkumine.

Mitmed ennustajad teatanud, et Kolmanda maailmasõja, milles võidakse kasutada tuumapomme, puhkedes võib elu meie planeedil hävineda ja Maast saada samasugune «kõrbeplaneet» nagu seda on Marss. Punasel planeedil olevat aastatuhandeid tagasi olnud elu, mis hävines tuumasõjas.

Vanga ennustuste kohaselt toimuvad meie planeedil alates 2017. aastast mitmed võimuvahetused ja kataklüsmid ning tsivilisatsioon lõpeb 2333. aastal kui Maad tabavad asteroidid ja meteoorkehad, mis käivitavad hukutavate sündmuste ahela.