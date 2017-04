Liisi Koikson astus raamidest välja ja katsetas midagi uut

Ingliskeelne album valmis koostöös produtsendi Raul Ojamaaga ja sellel kõlab seitse lugu, millest üks eelmine nädal välja antud singel «Procrastination Queen», kus teeb kaasa ka Robert Linna.

«Seekord oli kindel plaan minna elektroonikaga katsetama ja proovida enda olemust uue taustsüsteemiga sobitada. Produktsiooni osas jõudsime Rauliga üsna kergesti üksmeelele. Tahtsin tulla välja oma varasematest raamidest ja katsetada millegi uuega. Loodetavasti see õnnestus,» lisab Liisi Koikson.

««Coffee For One» on see hetk, kui oled kusagil kaugel kodust ära, sul ei ole kohustusi ja sa ei pea kuhugi minema. Sa tead, et keegi sind ei oota ja võtad hetke, et istuda iseendaga ja täpselt nii kaua, kui ise tahad. Võib-olla sa ei teegi midagi. Tellid moe pärast kohvi ja lased sellel laual jahtuda. Paned tassi kõrvale ka märkmiku ja pliiatsi, juhuks, kui mõni säilitamist väärt mõte pähe tuleb. Istud ja kasvatad ennast, jääma rahulikuks ja nautima hetke. Täiesti üksi, võõras kohvikus koos teise kümne võõraga,» illustreerib Koikson.

Muusika saateks on valminud limiteeritud koguses singli «Procrastinaton Queen» temaatikaga kaelaehted koostöös eesti ehtebrändiga New Vintage by Kriss. Ehted koos plaadiga on tänasest müügil Liisi Koiksoni ametlikus ja mitmeid teisi artiste esindavas kodumaises veebipoes.

Liisi Koiksoni album «Coffee For One» on tänasest saadaval poodides ja kõikides digikanalites nagu Spotify, Apple Music, iTunes jpt. Plaat tuleb müügile ka Jazzkaare raames toimuvatel esitluskontsertidel sel ja järgneval nädalal, kontserdipiletid leiab siit:

21.04 Otepää Kultuurikeskus

22.04 Saku Mõis

26.04 Pärnu Endla Küün

Lisaks annab Liisi Koikson esitluskontserdi ka Tallinnas, 23. aprillil kell 19 Vaba Laval, Jazzkaare tasuta kontsertide päeva raames.

Liisi Koikson «Coffee For One» Spotifys.