Galerii: Vabal Laval nägi Furbyt, õhuakrobaati ja drag queen Ursulat

IN I OUT pidu on Vaba Lava kuraatoriprogrammi esietenduste järgne üritus, mis koosneb mitmest osast - klassikaline esikapidu kõige selle juurde kuuluvaga - hea muusika ja jookidega, kuid mille muudavad tõeliselt hõrguks ja eriliseks loovartistide perfomance’id, andes seeläbi osavõtjatele erakordse teatri- ja peokogemuse. Pidudesarja üheks missiooniks on lisaks meelelahutuslikule aspektile pakkuda noortele ja tärkavatele kunstnikele kui ka ootamatute ideede- ja lahendustega kogenud tegijatele esinemisvõimalust, võimalust oma loomingut katsetada ja tutvustada end teatris toimuval esikapeol. Pidusid korraldab Viktor Aspel.

Urmas Vadi «Furby tagasitulek», esikapidu Vabal Laval / Mats Õun

Urmas Vadi lavastust «Furby tagasitulek», mis on Vaba Lava selle hooaja kuraatoriprogrammi IN I OUT kuues lavastus, mängitakse veel 1. ja 2. mail Tartu Uues Teatris, 15. ja 16. mail Vabal Laval.