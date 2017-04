Nunnu beebipilt: kas tunned ära, millise Eesti staariga on tegemist?

Näitleja Juss Haasma isa, Arne Haasma - Kukerpilli liige, võttis pisikese Jussi juba beebieas legendaarse ansambli kontsertidele kaasa. Juss on pildialbumist üles leidnud eriti armsa jäädvustuse, kus ta Kukerpilli liikme, Toomas Kõrvitsa, süles: «Toomasel on selline nägu nagu nirguks tema sülle midagi sooja.Vōibolla.Aga ilmselt on meil lihtsalt lahe !31 aastat hiljem oleme koos tuuril,» kirjutab Juss postituse all.»

