Video: kas Donald Trump ei tea, kes on Põhja-Korea juht?

Trump sõnas, et ta loodab Põhja-Korea suhtes parimat, sest lääs on selle juhti üritanud igakülgselt mõjutada, et ta oma agressiivsest poliitikast ja rünnakuplaanidest loobuks, edastab The Independent.

«Loodan, et asjad kulgevad soodsalt ja saavutatakse rahu. Seda härrasmeest on pikka aega üritatud mõjutada. Bill Clinton arvas oma raamatus, et Põhja-Koreaga on võimalik kokkuleppele jõuda, kuid seni ei ole seda saavutatud. Samas on teada, et see mees on suutnud kõik üle mängida ja ta jätkab sama taktikaga. Ootame ja vaatame, mis saab,» lausus USA president.

Donald Trump / JOSHUA ROBERTS/Reuters/Scanpix

Saadet vaadanud märkasid, et Trump nimetas Kim Jong-uni kogu aeg «selleks džentelmeniks», mitte ei kasutanud tema nime. Samas on teada, et eelmine president Barack Obama kasutas Põhja-Korea juhist rääkides alati ta nime.

Trump viitas oma esinemises 1994. aasta lepingule, mille sõlmisid siis USA presidendiks olnud Bill Clinton ja Põhja-Koread valitsenud Kim Jong-il.

Kim Jong-un on Põhja-Koreas võimul olnud alates 2011. aastast, mil ta isa Kim Jong-il suri.

Kim Jong-un / Damir Sagolj/Reuters/Scanpix

Trump kohtus hiljuti ka Hiina presidendi Xi Jinpingiga, nimetades seda hiljem raskeks ajalootunniks Hiina ja Koreade kohta.

Varasemal ajal on Trump jäänud vaatajatele-kuulajatele silma sellega, et ajas segamini Süüria ja Iraagi. USA tegi Süüria õhujõudude baasile rünnaku pärast seda, kui Süürias tehti oletatavalt sariingaasirünnak, milles hukkus palju tsiviilelanikke.

Trump sõnas rünnakujärgses intervjuus, et rünnak toimus Iraagis.