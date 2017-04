Tantsukingad jalga! Täna alustab kuulus new wave jazz-ansambel oma Euroopa turneed just Tallinnast

Nouvelle Vague on üks tänapäeva huvitavamaid ja omapärasemaid kooslusi, kel ilmus eelmise aasta teises pooles uus album nimega “I Could Be Happy”. Nad on tuntud oma kaasakiskuvate kaverite poolest, näiteks sellistelt nimekatelt bändidelt nagu The Cure, Queen, Ramones, Depeche Mode, The Scissor Sisters, Joy Division jne. Esmakordselt kuuleb uuel albumil ja kontserdil ka nende originaalloomingut.

Prantsuse new wave jazz-bänd Nouvelle Vague / Promopilt

Ansambel kasutab oma muusikas ka bossanoova ning pungi rütme. Kokkuvõttes on see üks huvitav ja särav grupp, kelle 2012. aastal Tallinnas toimunud kontsert oli üliedukas ning tantsuhimu tekitav. Bänd lubab, et ka seekord saab korralikult tantsu vihtuda. Näiteks prantslannadest solistitarid viskavad isegi tihti kingad jalast ning esinevad laval lausa paljajalu.

Nouvelle Vague’i kontsert toimub 20. aprillil Rock Cafés, uksed avatakse kell 19:00, kontserdi algus on kell 20:00. Piletid on müügis Piletilevis. Pileteid saab osta ka kohapeal sularaha eest. Baaris saab maksta pangakaardiga. Korraldajad paluvad kaasa võtta dokumendi.