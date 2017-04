Mutant Discol jagatakse jälle underground tantsumuusika auhindu

Peosarja Mutant Disco korraldusel toimuval galaõhtul tuttuues meelelahutuspaigas aadressil Uus 25, Tallinnas, kuulutatakse välja parimad kümnes kategoorias. Need on: aasta DJ, aasta produtsent/artist, aasta plaat, aasta klubi, aasta öö, aasta uustulnuk aasta hipster, aasta riietuja, aasta intellektuaal jabest jokes person of the year.

Kõigis kategooriates selgusid võitjad ja nominendid möödunud kahel nädalal netis avatud hääletusel, kus andsid oma eelistused üles ligi 300 vastajat.

21. aprillil aadressil Uus tänav 25 toimuval Mutant Disco presents UDA 2017 peol mängivad muusikat Mutandi residendid Rhythm Doctor, Raul Saaremets ja Lill Slim ning valik nominente aasta DJks, produtsendiks, uustulnuka kategooriatest.

Tegevuse eest viimases aasta jooksul on nominentidena esile tõstetud:

AASTA DJ

Kevin Park

Siim 2000

Fok Yee

Kersten Kõrge

Nikolajev

Kristopher Luigend

AASTA ARTIST / PRODUTSENT

Ruutu Poiss

Nikolajev

Florian Wahl

Endamisi Salamisi

Meelis Meri

Florian Wahl / Erakogu

AASTA PLAAT

Mart Avi “Rogue Wave”

Florian Wahl “14”

Nikolajev “Untitled”

Vul Vulpes “Fusion of Horizons”

Endamisi Salamisi & Luurel Varas “Endamisi Varas”

PARIM RIIETUJA

Florian Wahl

Liisa Chrislin Saleh

Rene Köster

Elvis Sõnajalg

Eliann Tulve

AASTA KLUBI

/// kolm

Lekker

UPS

EKKM

Arhiiv

AASTA HIPSTER

Kersten Kõrge

Marek Poel

Madis Nestor

Keiti Vilms

Janar Ala

Janar Ala: Kas me sellist Eestit tahtsime?

AASTA UUSTULNUK

DJ Hyyru

Noodlebox

Luurel Varas

Bleach

Helikopter

AASTA INTELLEKTUAAL

Aleksander Puumets

Siim Nurklik

Madis Aesma

Kaarel Valter

Berk Vaher

Berk Vaher / Peeter Langovits

AASTA ÖÖ

Ruum

Isola

Lekker Dance Night

Protesti ärasaatmine

Club Felicity

BEST JOKES PERSON

Mattias Naan

Kristopher Luigend

Krisu Riimann

Kaarel Valter

Märt Niidassoo

