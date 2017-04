24 abieluaastat ja nüüd selgub tõde! Caitlyn Jenner tundis Kris Jenneriga seksides ebamugavust

67-aastane Caitlyn, endise nimega Bruce Jenner, ja teletäht Kris Jenner olid abielus 24 aastat, vahendab People.

«Me armusime kiiresti ja abiellusime seitsme kuu pärast. Olgem ausad, kõik tahavad selle kohta teada... Me seksisime Krisiga suhte alguses palju ja see oli väga hea. See oli armastust täis. Kuid minu suhtumine on sama mis keskkoolis: ma lihtsalt ei tundnud end täielikult mugavalt,» seletas Caitlyn.

Caitlyn on varem rääkinud, et ta ei kavatse enam kunagi naisega seksida.

«Tulevane naissoost elukaaslane? Ja, ma olen sellele mõelnud. Tulevane naissoost seksikaaslane? Ei, seda ei juhtu. Minu elus on seks kõige viimasel kohal ja see on juba pikka aega nii olnud,» ütles ta.