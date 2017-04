Tule taevas appi! Kim Kardashian arvab, et gripp on imeline dieet!

«Gripp võib olla imeline dieet!» säutsus 36-aastane kahe lapse ema kolmapäeval.

«Nii tore, et see juhtus just enne Met galat!» teatas Kim, et ta võttis kaalust alla ligi kolm kilo.

Kim Kardashian filmi «The Promise» esilinastusel / Scanpix

Haigus on Kimi vaevanud juba mõnda aega. Näiteks käis ta 13. aprillil Armeenia genotsiidist rääkiva filmi «The Promise» esilinastuse punasel vaibal, kuid ei jäänud filmi vaatama.

«Kim vaatas filmi iseseisvalt. Tal on gripp ja ta võttis end kokku, et filmi eel pressiga suhelda,» teadis allikas.