Galerii: Eesti-Laose-Prantsuse koostööfilmi «Kallis õeke» esilinastus

«Kallis õeke» on unikaalne õudusdraama, mis leiab aset Eesti segaseid 90ndaid meenutavas Laoses. Mitmetel maailma mainekatel festivalidel auhinnatud film räägib nägemist kaotava Laose kesklassi naise abielust Eesti ärimehega ja suhtepuntrast, mille taga on pere teenijatüdruk, kes ihkab paremat elu pealinnas ning selle nimel ei tagane ei valedest ega ka oma tööandjatega manipuleerimisest käivitades sellega üleloomulike sündmuste ahela. Kagu Aasia eksootikat, põnevust ning õuduselemente sisaldav film peegeldab tänapäeva Laoses vohavat sotsiaalset ja soolist ebavõrdsust ning kolonialismi.

Filmi peaosades on armastatud näitleja Tambet Tuisk, Lao popmuusikastaar ning modell Vilouna Phetmany ning debütant Amphaiphun Phommapanya. Filmi autoriks on Laose esimene ja ainus naisrežissöör Mattie Do ning tegu on kogu Laose filmiajaloo 13. linateosega.

Filmi "Kallis õeke" esilinastus Solarise Apollo kinos / Toni Läänsalu

«Laosesse filmi võtetele minnes olime valmis kõigeks. Teadsime, et oma eelmise filmi filmimise ajal oli režissöör Mattie Do ka konfliktide tõttu ametivõimudega vangis viibinud ning kogu filmiprotsess oli omamoodi suur seiklus, kus rinda tuli pista nii kuumuse, erineva töökultuuri ning isegi sekeldustega filmitehnika riiki sisseviimisega. Tegemist on ikka veel kommunistliku riigikorraga mille eluolu on omavahel tohutus vastuolus ning tsensuur on täiesti igapäevane nähtus millega tuli arvestada,» kommenteerib produtsent Helen Lõhmus.

Kogu film sai ülevõetud eksootilises Laoses, mille eest vastutas suuresti Eesti tootmis- ja võttemeeskond.

Filmi Eesti poolsed produtsendid on Helen Lõhmus ja Sten-Kristian Saluveer (Oree Films). Oma mängufilmidebüüdi teeb operaator Mart Ratassepp, filmimuusika autor on helilooja Sten Sheripov, filmi kunstnik ning kostüümide superviisor Helen Lõhmus, helirežissöör Tanel Tänna, järeltootmist juhendas Uku Toomet (Orbital Vox) ning helidisaini eest vastutas Rando Arand.

Filmi on rahvusvaheliselt saatnud äärmiselt suur huvi ning tänaseks on «Kallis õeke» linastunud juba 22. Filmifestivalil üle kogu maailma s.h. mainekatel Fantastic Fest filmifestivalil Austinis, BFI Londoni filmifestivalil Suurbritannias ning pärjati ka auhinnaga Euroopa vanimal žanrifilmide festivalil Sitges. Värskeim tuli eelmisel nädalal Portugali ühel olulisemal filmifestivalil Fantasporto pälvides žürii eriauhinna.

«Kallis õeke» linastub Eesti kinodes alates 21. aprillist.