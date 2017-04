Video! Tennisematšile segas vahele häälekalt seksinud paarike

Sarasota Openil võistlevatel Frances Tiafoel ja Mitchell Kruegeril oli käsil teine sett, kui ühtäkki kuulsid nii nemad kui publik paarikese oigeid.

19-aasane Tiafoe üritas keskenduda, kuid ei suutnud naeru pidada, kui mõistis, milles asi. «See ei saa nii hea olla!» hõikas noormees.

Kommentaatorid arvasid alguses, et hääl tuleb kellegi telefonist, kuid siis mõistsid nad, et tegu on üle järve asuvas kortermajas toimuva seksiseiklusega.