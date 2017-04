Prantsuse kunstnik on maailmas esimene inimene, kes tibu välja haudus

Prantsuse meedia teatel istub ta pesal, milles oli kümme muna ning ta kannatlikkus tasus lõpuks ära, sest selle nädala koorus üks tibu. Teda peetakse maailmas esimeseks inimeseks, kelle õnnestus tibu haududa.

Abraham Poincheval / ROMUALD MEIGNEUX/SIPA/ROMUALD MEIGNEUX/SIPA/Scanpix

Tibu vabastati munakoortest ja tõsteti eraldi kasti.

Samas ei ole 44-aastase mehe projekt veel lõppenud, sest tal on veel üheksa muna haududa, enne kui ta saab tavapärase elu ning oma naise ja kahe lapse juurde tagasi pöörduda.

Abraham Poincheval / STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/Scanpix

«Näha on, et tal on raske, kuigi ta saab vahel pesalt üles tõusta ja liikuda. Minu arvates on see ta senistest projektidest, mille hulka kuulub ka kivilahmaka ja karutopise sees elamine, kõige keerulisem,» sõnas moodsa kunsti muuseumi pressiesindaja.

Poinceval istub pingil, mille sees on auk ja pingi alla on kinnitatud pesa munadega. Temperatuuri hoitakse seal 37 kraadi juures.

Kunstnik on pesal peaaegu ööpäev läbi, lahkudes vaid pooleks tunniks. Tal on «pesa» küljes ka «WC», kuhu ta saab soolestikku tühjendada ning käeulatuses söök-jook.

Poincheval teatas projekti alguses, et tema välja hautavad tibudest ei saa kunagi praadi, vaid nad saavad õnneliku elu talle Lääne-Prantsusmaal asuvas farmis.

See kunstnik on tuntud ka oma varasemat projektidega. Selle aasta veebruaris elas ta ühe nädala 12-tonnise kivikamaka sees ja mõned aastad tagasi oli ta karutopises, toitides nagu karu metsas leiduvatest taimedest, putukatest ja ussidest.

Abraham Poincheval / THOMAS SAMSON/AFP/SCANPIX

Abraham Poincheval / Joel saget/AFP/Scanpix

Enne neid projekte elas ta nädala 20 meetrise posti otsas ja läbis Prantsusmaa põhjast lõunasse jalgsi, liiikudes vaid otsejoones.

Kunstniku isa Christian Poincheval sai 2014. aastal kuulsaks sellega, et ta tegi tableid, mis aitavad kõhutuule lõhna muuta lille- ja šokolaadilõhnaliseks.