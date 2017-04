Tartu legendaarseim shotiklubi toob juubeli raames kohale plaadikeerutamise maailmameistri!

2012. aastal avatud Shooters Tartu tegemistega on ilmselt vähemal või suuremal määral kokku puutunud pea iga heade mõtete linna elanik. Oma viiendat tegutsemisaastat tähistab klubi peaaegu terve nädala.

Juubelipidustusted algavad kolmapäeval, kui populaarse elektroonilise muusika ürituse Grind eestvedajad MHKL & Jozels pealinnast külla sõidavad, neljapäeval teeb oma elu esimese Shootersi laivi legendaarne räpipunt A-Rühm, kes hubases keskkonnas kindlasti emotsioonirohke esituse teeb.

Enne juubelipidustuse kulminatsiooni võtavad reedel koha sisse Anton Must ja MVP ning selle hullumeelse nädala lõpetab laupäeval Ühendkuningriigist kohale kutsutud Mr.Switch, kel taskus maailmameistritiitel plaadikeerutamises ning kolm aastat järjest on mees kinni pannud võistluse «Battle for World Supremacy». Lisaks tiitlitele on mees teinud külalismikside näol ilma populaarsetes saadetes nagu BBC Radio 1, 1Xtra ja KISS FM. Üritus tõotab tulla seda vingem, et Mr. Switch’ile astub vastu Lätist pärit dj PM2THEAM, kes omavahel teevad tõeliselt tehnilise battle’i, mida ka kohapeal asuvatel ekraanidel näha saab. Kumb jääb peale – Läti või UK?

Kogu seda möllu saab kohapeal vaadata iga päev tasuta, sest sissepääsu eest raha ei küsita!