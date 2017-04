Video: iidsetel egiptlastel ja asteekidel võis olla kokkupuuteid?

Arheoloogide sõnul on samasugne märk olemas ka teisel pool Atlandi ookeani Mehhikos, kus on alles palju asteekide vanu templeid ja püramiide, edastab messagetoeagle.com.

Uurijate sõnul ei ole teada, et need kaks kultuuri oleksid kokku puutunud, sest ei egiptlastel ega asteekidel ei olnud siis laevu, mis oleksid võimaldanud ookeani ületada, kuid nad ei välistanud, et kunagi võidakse leida tõendid, mis nende kontakti kinnitavad.

Samas on aga nende kultuuris ja ehististes palju sarnast ning see mõistatus vajab lahendamist.

«See on mõistatus, kuidas need kaks kultuuri nii sarnased on. Nad ehitasid püramiide, kasutasid päikesesümbolismi, uskusid hauatagusesse ellu, mumifitseerisid surnuid ja saatsid nad uhke tseremooniaga hauatagusesse ellu,» sõnasid eksperdid.

Nad lisasid, et vanadel egiptlastel ja asteekidel oli sarnane aasrist, mis tähistas maise ja taevase elu ühendamist.

Arheoloogide sõnul oli Uude maailma jõudnud hispaanlastest konkistadooridele üllatuseks, et sealsetel põlishõimudel on samasuguseid ehitisi ja sümboleid nagu Egiptuses.

Tänapäeva Mehhikos Calixtlahuacas asuvad iidsete asteekide ehitiste jäänused, mille seas on nii Egiptuse püramiide meenutavaid püramiide kui ka aasristi kujuline ehitis.

Asjatundjate hinnangul näitab see, et kahel kultuuril oli sarnasusi, kuid nende võimalike kokkupuudete kohta ei ole andmeid leitud. Lisaks ehitistele on sarnasusi leitud nende seinamaalingutes, ehetes ja anumates.

Arheoloogilised väljakaevamised on näidanud, et Kesk- ja Lõuna-Ameerika aladel kasutasid lisaks asteekidele aasristi sümbolit veel mitmed põlisrahvad. Esmalt võis see olla ilma ülemise aasata, meenutades väljasirutatud kätega inimest, olles T-kujuline.