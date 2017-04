Ennustaja sõnul algab Kolmas maailmasõda umbes kolme nädala pärast

USA meedia teatel ennustas Villegas õigesti nii Donald Trumpi saamist USA presidendiks, Süüria sõja mitmeid sündmusi kui ka Põhja-Korea agressiivsuse kasvu.

Ennustaja, kes peab end «jumala hääletoruks», arvates on osa riike juba ammu salaja valmistunud tuumasõjaks ja see sõda võib alata lähinädalatel.

«Nüüdse sõja taga on mitmed jõud, ka varjatud jõud, keda ei teata. Lisaks ametlikele võimudele tõmbavad niite «hallid kardinalid» ja ärimehed, kes tahavad maailma muuta selliseks, nagu neile sobib,» teatas ennustaja.

Ta lisas, et nägi und, milles taevast kukkusid tulekerad ning see tähendab suurt sõda.

Villegas on veendunud, et Kolmas maailmasõda käivitub päeval, mis katoliku kirikus on pühendatud Neitsi Maarjale.

Ennustaja sõnul leidis kummaline juhtum aset ka 100 aastat tagasi, 13. mail 1917, mil Neitsi Maarja hoiatas, et kui õigeusklikud venelased ei võta katoliiklust omaks, siis jumal hävitab nende senise elu ja nii juhtuski, sest Tsaari-Venemaal toimus revolutsioon ja punaterror, milles tõttu kõrgklass ja intelligents hukkus. Elu kaotas ka Venemaa viimane tsaar Nikolai II ja tema pere.

Ta lisas, et siis oli Esimene maailmasõda, mis kestis 1914 - 1918, jõudnud juba oma lõppfaasi.

«Minu sõnum inimkonnale on, et 13. mai ja 13. oktoobri vahelisel ajal võib toimuda nii mõndagi, mis senist maailma muudab, tuues kaasa hävingu, hukkumise ja šoki,» teatas Villegas.

Ta lisas, et enne sõja puhkemist toimub maailma erinevates paikades mitmeid provokatsioone, mis tekitab erinevate jõudude kokkupõrkeid, mis eskaleeruvad suuremaks konfliktiks, millest kasvab välja sõda. Villegas peab eelkõige silmas Süüriat, Põhja-Koread, USAd ja Venemaad.