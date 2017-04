Venemaa asepeaminister: me ei arenda Terminaatoreid

Sotsiaalmeediasse jõudis video, millel neid on näha relvadest tulistamas ning kohe tituleeriti need robotid Terminaatoriteks.

Robot / Kuvatõmmis/Youtube

FEDORi arendajad teatasid, et laskmisharjutus aitab robotite motoorikat ja otsuse langetamist arendada, kuid neid roboteid tahetakse kasutada eelkõige pääste- ja lammutustöödel, mitte niivõrd militaarviisil.

Võitlusrobotite teemal võttis Twitteris sõna ka Venemaa asepeaminister Dmitri Rogozin, kelle sõnul ei ole need Terminaatorid, vaid nutirobotid, kes tulevikus saavad hakkama väga mitme tegevusega.

Venemaa asepeaminister Dmitri Rogozin / Sergey Mamontov/Sputnik/Scanpix

«Meie eesmärgiks ei ole Terminaatorid, vaid tehisintellekt, mida saab kasutada mitmel elualal, kaasa arvatud raketikatsetustes ja kosmoseuuringutes,» teatas asepeaminister.

Samas on Venemaal ja ka teistes riikides üsna palju neid, kelle arvates arendab Venemaa võitlusrobotite armeed ning need robotid on võimelised kasutama ka relvi.

Juba mõnda aega on maailma juhtivteadlased, kaasa arvatud britist kosmoloog Stephen Hawking, hoiatanud et tulevikus võivad robotid saada inimestest intelligentsemateks ja võimu haarata.

1984. aasta filmis «The Terminator» mängib Arnold Schwarzenegger küborgist tapjat, kes saadetakse 2029. aastast tagasi 1984. aastasse, et ta tapaks ettekandja, kelle sündimata poeg juhatab tulevikus inimeste robotitevastast võitlust. Naist saabub tulevikust kaitsma sõdur.