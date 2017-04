Video! Kelly Sildaru naudib väikevennaga sooja kevadilma Itaalias

«Kevadel suusatamine on meie lemmik ning ma arvan, et see on parim aeg Itaalia külastamiseks. Sa võid leida küll natukene lund, aga samal ajal näha, kuidas loodus tasapisi talveunest tärkab,» leiab uue Youtube'i postituse selgituses.

Kelly naudib umbes 20 soojakraadiga kevadilma väikeses Itaalia linnakeses, kus on vahvad vanad majakesed.

Pilk peale!