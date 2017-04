Video: Süüria fotograaf pani kaamera maha ja päästis haavata saanud lapse

Fotograaf kukkus plahvatuslöögist pikali, kuid siis viskas kaamera maha ja jooksis haavatutele appi, edastab The Telegraph.

Habaki sõnul oli ta ümber veresaun, kuid oli ka ellujäänuid, kelle seas jäi talle silma väike poiss, kelle ta laipade vahelt sülle tõstis ja kiirabiautosse viis.

Süüria fotograaf Abd Alkader Habak / Twitter.com

Fotograafi kolleeg jäädvustas, kuidas Habak lapse sülle võttis ja temaga plahvatuspaigast parameedikute juurde jooksis.

Pilt jõudis sotsiaalmeediasse, kus on saanud laialdast vastukaja ning paljud kommenteerisid, et see on Süüria sõda iseloomustavatest fotodest üks mõjuvamaid.

«Laps vaatas mulle otsa ja hoidis minu käest tugevalt kinni. Plahvatusjärgne pilt oli kohutav, kõikjal hukkunud, nende hulgas ka lapsed. Nii mina kui veel mitmed minu kolleegid panid kaamerad käest ja me asusime haavatuid abistama,» teatas fotograaf hiljem rahvusvahelisele meediale.

Plahvatuskoht Aleppo provintsis al-Rashideenis / AMMAR ABDULLAH/REUTERS/Scanpix

Habak viis ta süles olnud poisi parameedikutele, kuid ta ei tea, kui rasked olid ta vigastused ja mis sai temast edasi.

Ta läks tagasi plahvatuspaika, lootes veel lapsi päästa, kuid siis nägi surnud last ja langes ta juurde põlvili, kuna vaatepilt oli väga valus.

«Seda valu, mida ma seal tundsin, ei unusta ma iialgi. Mina ja mu kolleegid olime millegi kohutava tunnistajateks,» lisas süürlane.

Pealtnägijate sõnul pakuti evakueeritutele süüa ja koos oli palju inimesi, kui järsku toimus plahvatus.

Aleppos käivad seni lahingud Süüria režiimivägede ja mässuliste vahel, kuid relvarahu ajal evakueeriti lõksu jäänud tsiviilelanikke, kellest 128 kaotasid pommiplahvatuses elu, nende seas oli 80 last.

Süüria valitsus süüdistas tsiviilelanike ründamises terroriste, mässulised süüdistasid omakorda Süüria armeed.