Kaur Kender Triin Tulevi valedest elulooraamatus: kui soovid midagi valetada, siis selleks on ilukirjandus

Rasmus Vesiloo heitis Tulevile ette, et peamiselt vägivaldsel suhtel põhinev raamat sisaldab kokku 14 teda puudutavat valeväidet.

Postimehe andmetel puudutasid valefaktid raamatus lehekülgedel 17-123 kirjeldatud ähvardamisi, uimastite tarvitamist, erinevaid terviseandmeid mõlema osapoole kohta ja Tulevi meenutusi omavahelise suhtluse episoodidest.

Kompromissmääruse kohaselt tunnistas Tulev nüüd, et Vesilood häirinud 14 väidet olidki raamatus valed. «Kostja tunnistab, et hagiavalduse punktides 3.2.1 – 3.2.14 välja toodud faktiväited on ebaõiged,» on kirjas kokkuleppe esimeses punktis.

Triin Tulev raamatu kaanel «Elus» / Erakogu

Lisaks sätestab see, et Tulev ei tohi elulooraamatut ühelgi kujul edasi levitada ning peab tasuma 3000 eurot endisele elukaaslasele tekkinud kohtukulusid.

Toona kirjutas raamatule soovituse ka skandaalne kirjanik Kaur Kender, kes kommenteeris kohtulahendit hiljuti ka Twitteris: «Tulev tunnistas elulooraamatus valetamist … aga kohus on kuti juba kolmes astmes süüdi mõistnud. Well f**k you onju.»

Kaur Kender Harju maakohtus. / Jaanus Lensment/Postimees

«Vesiloo sai meedia pauguga vastu pead. Oleks see asi olnud niisama kahe inimese vahel, et üks valetas ja teine valetas, aga mees on kriminaalkorras karistatud,» kommenteeris Elu24-le Kaur Kender, et lootust pole, et asjale uuesti peale vaadatakse, aga sellest võiks kas või tulevikuks õppida.

«Usun, et Rasmus on tugev,» lisas mees, et ta ei usu, et kohtus olid asjad ausamad kui Tulevi raamatus «Elus». «Kahju, et riigikogu ei ole asja arutada võtnud,» lisas mees, et ka ajakirjandus võiks mõelda sellele, et 50 protsenti inimestest, kes vangis istuvad, on seal süütult.

Kuidas nõustus Kender raamatule soovitust kirjutama? Mida Tulev talle rääkis?

«Kahjuks ma teemasse liiga ei süvenenud, ma olen usaldav inimene,» rääkis kirjanik, et selleks on ilukirjandus: «Kui soovid midagi valetada, siis ei tee liiga pärisinimestele.»