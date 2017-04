Kaisa Selde: minu ja Mardi lähedust ning hingesugulust ei saa meilt keegi võtta

Kaisa ja Mart ütlevad, et tunnevad teineteist läbi ja lõhki, kuid praegu ühendab neid peamiselt sõprus, vahendab Naisteleht, et nad on oma suhtesuppi korduvalt üles soojendanud.

«Meil on kõik, mis armastusega kaasneb, läbi käidud: kohtumine, armumine, armastamine ja lahku minemine,» kostab paar, et armastusel on kummalised teed.

