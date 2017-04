Mis toimub kaadri taga? Vaata, kuidas Tambet Tuisk toimetas uue eksootilise koostööfilmi võtteplatsil

«Kallis õeke» on unikaalne kombinatsioon õudusfilmist ja draamast, mis leiavad aset Eesti segaseid 90ndaid meenutavas Laoses. Film räägib nägemist kaotava Laose kesklassi naise abielust (Vilouna Phetmany) Eesti ärimehega (Tambet Tuisk) ja suhtepuntrast, mille taga on pere teenijatüdruk (Amphaiphun Phommapanya). Erakordne arthouse draama käsitleb sotsiaalset ebavõrdsust, kolonialismi ja seksuaalpoliitikat, jäädes samal ajal närvikõdistavalt hirmutavaks.

Kaadrid uue eksootilise koostööfilmi «Kallis õeke» võtteplatsilt / Erakogu/ Tambet Tuisk

Intrigeeriva koostööfilmi autoriks on Laose esimene ja ainus naisrezhissöör Mattie Do ning tegemist on kogu Laose filmiajaloo 13. filmiga. Film on tänaseks pälvinud palju rahvusvahelist tähelepanu, osaledes 22 filmifestivali programmis, kusjuures Euroopa esilinastus toimus mainekal BFI Londoni Fantastic Film festivalil 2016. sügisel. «Kallis õeke» on noppinud auhindu nii Euroopa vanimalt žanrifilmi festivalilt Sidgeses kui pälvinud zürii eriauhinna Fantasporto festivalilt eelmisel nädalavahetusel.

Eesti-poolsed produtsentid on Helen Lõhmus ja Sten-Kristjan Saluveer, mängufilmidebüüdi teeb operator Mart Ratassepp. Filmimuusika autoriks on helilooja Sten Sheripov, kunstnik ning kostüümide superviisor Helen Lõhmus, platsiheli Tanel Tänna, järeltootmist juhendas Uku Toomet (Orbital Vox) ning helidisaini eest vastutas Rando Arand.

Film on Laose keeles, eestikeelsete subtiitritega.

Kel tekis nii eksootilise ettevõtmise kohta küsimusi, saab need esitada eriseanssidel, kus kohal ka filmimeeskond:

20. aprill - R2 eriseanss Coca-Cola Plaza's

20. aprill - Tartu esilinastus kinos Cinamon

21. aprill - film kinodes üle kogu Eesti

23. aprill - kohtumine tegijatega - kinos Sõprus (Tallinn)

25. aprill - kohtumine tegijatega - kinos Apollo (Pärnu)