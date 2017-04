Pane rokivarustus selga! Selgus Hard Rock Laagri peaesineja

Tänaseks juba üle veerandsajandi aktiivselt tegutsenud ja sealjuures kümme albumit välja andnud Katatonia on muutunud legendiks kauaaegsete metalisõprade seas ning aina enam armastatakse neid ka progemaailmas. Nende eelmisel aastal ilmunud plaadi «The Fall Of Hearts» võtsid soojalt vastu nii fännid kui kriitikud, kelle sõnul leiavad kuulajad sealt nii valgust kui pimedust, raskust kui õrnust, keerukaid käike ja lihtsaid, hingestatud meloodiaid. Jätkuvalt inimhinge piinatumale küljele keskenduvad laulutekstid väljendavad Katatonia loomingu ilu ning valu - just need ühendavad bändi värskemaid fänne nende teekonda juba aastakümneid jälginud austajatega.

Katatonia sai alguse 1991. aastal tänaseni bändi eestvedajate, vokalisti Jonas Renkse ja kitarristi Anders Nyströmi stuudioprojektina. Lootes tuua vaheldust tollal valitsenud death metali stampkäikudele, salvestasid nad vaid 17-aastaste noorukitena oma debüütplaadi «Dance Of December Souls», mis koheselt metal-ringkondades suurepärase vastuvõtu osaliseks sai. Sellele järgnenud «Brave Murder Day» (vokaalil Opethi laulja Mikael Akerfeldt) pani paika bändi saundi ning suunitluse ja ikooniline «Discouraged Ones» andis oma otsekohesusega selge sihi edasisele edule. Sealtmaalt on Katatonia aina tehnilisemaks muutunud ja nad on meie alateadvuse tumedamad sopid järjest tabavamalt üles leidnud.

«Osad paralleelid meie varasema ja tänapäevase loomingu vahel on selged,» räägib bändi kitarrist Anders Nyström. «Näiteks on üks viimase plaadi klaverimeloodia üles nopitud ja kohandatud esimese plaadi kitarrikäigust. Kuid teiste seosete leidmiseks peab kaevama sügavamale ning vaatama kaugusesse. Meie muusikaline keelepruuk on aastast ’93 tublisti muutunud, kuid mina isiklikult tunnetan endiselt sama atmosfääri, mida sama sõnumi toel edastatakse. Ehk tasub meid kutsuda progemetali bändiks, millel on sügav kirg kõige mittemetalse vastu? Arvestades, et meil on juurtest ladvani tugev loominguline tüvi, on meil lihtne kõikidel okstel mõtisklemas käia.»

Hard Rock Laager on toimunud järjepidevalt aastast 2002 Raplamaal, Vana-Vigalas ning sellest on tänaseks kujunenud raskema roki ja metali austajate jaoks aasta suursündmus. Vaid paarisaja muusikasõbra toel alustanud üritus on tänaseks kasvanud oodatud festivaliks, mis toob suviti kokku tuhandeid külastajaid, kelle lemmikstiilideks on rokk, metal, punk ja alternatiivne elektrooniline ning folk-sugemetega muusika.

Hard Rock Laager 2016, teise päeva melu ja esinejad / Erlend Štaub

Lisaks maailmatasemel peaesinejatele pakub kaunis looduslähedases jõekäärus, maagilise kalmistu kõrval toimuv festival murevaba atmosfääriga nädalavahetust, mida entusiastlikumad telkijad juba päevi varem nautima tulevad. Eesti raskema muusika sõprade suve suursündmus toob publikuni traditsiooniliselt kahel päeval ja kahel laval kokku 22 artisti, neist pea pooled välisriikidest.

Lisaks Katatoniale on tänaseks välja hõigatud ka Arcturus (nor), Asphyx (ned), Hate (pol) ning kodumaistest bändidest Loits, Dead Furies, Süngehel, DND, Val Tvoar, Estoner, Tankist, Condescension ja Sky Down.

Festivali piletid on müügil kõigis Piletilevi müügipunktides. Soodsamad fännipassid on müügil Tallinnas klubides Woodstock ja Tapper ning Tartus ja Pärnus kauplustes Muusik.

Lisainfot leiad Hard Rock Laagri kodulehelt või Facebookist.