Kendall Jenner meenutas šokki, kui ta nägi esimest korda oma isa naisena

Kendall meenutas, et ta sattus naisteriietes isale peale siis, kui ta keset ööd klaasikest vett võtma läks.

«Mu süda kukkus saapasäärde! Sellisel ajal riietuski ta iseendaks, kell neli hommikul, enne, kui me kõik üles ärkasime. See ehmatas mind korraks,» sõnas Kendall.

21-aastane modell tunnistas, et mõnikord pani salatsemine teda arvama, et isa petab ema Kris Jennerit.

«See oli nagu pikka aega kestnud juurdlus. Me leidsime väikeseid asju ja mõtlesime: «See ei ole normaalne.» Korraks kartsime, et äkki tal on afäär. Siis ütlesime, et ei, kindlasti mitte,» seletas Kendall ajakirjas Harper's Bazaar.

Kendall Jenner ja isa Bruce Jenner / Scanpix

«Kui ta meile lõpuks ütles, et see ongi tõeline tema, oli meil paar väga emotsionaalset kuud. Ma rääkisime, nutsime, sest me leinasime kedagi, kellest ilma jäime. Loomulikult on isik jätkuvalt olemas, kuid füüsiliselt kaotasime kellegi. See oli ju mu isa, kellega väiksest peale üles kasvasin! Kahtlemata oli tegu suure kohanemisega. Kuid ühel hetkel mõistad, et see isik on jätkuvalt elus ja meiega. Ta on jätkuvalt meile õnnistuseks ja ta on jätkuvalt äge. Mõistsin, et pean tänulik olema, et mul on jätkuvalt mu isa. Lõpuks muutub see normaalseks ja sa harjud,» lisas Kendall.